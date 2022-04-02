Молдова не введет санкции против РФ - Санду

Решения о введении санкций против Российской Федерации не являются простыми решениями, подчеркивают в Кишиневе.

Молдова собирается сохранить нейтралитет и не будет вводить санкции против Российской Федерации. Об этом в пятницу, 1 апреля, зяавила президент страны Майя Санду в интервью Radio Europa Liberă.

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Как объяснила Майя Санду, так государство может остаться без российского газа и электроэнергии.

"Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, не можем, ни ради наших граждан, ни ради 100 000 беженцев из Украины, из которых 50 000 детей", - сказала президент Молдовы.

В то же время, она указала, что Молдова "пользуется полной поддержкой своих западных партнеров" и они "попытаются помочь Кишиневу найти альтернативные варианты касательно энергоресурсов".

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала Приднестровье зоной российской оккупации.

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