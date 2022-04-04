В Беларуси работники милиции избили российского военного

В каком именно белорусском населенном пункте был снят ролик избиения российского военного пока неизвестно.

В Беларуси милиционеры выбросили из машины российского военного и толпой избили

В сети появился видеоролик, как белорусские милиционеры вытащили из машины с символикой российских оккупантов водителя и избили его. Соответствующее видео в понедельник, 4 апреля, выложил Telegram-канал NEXTA.

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В каком именно белорусском городе был снят ролик пока неизвестно.

Инциндент зафиксировали случайные свидетели. На видео видно, как милиционеры вытащили российского военного из грузового автомобиля на проезжую часть.

Видео достаточно короткое, поэтому выяснить, чем закончился инциндент невозможно.

Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов "Z", "V" и "O" в зна к поддержки России.