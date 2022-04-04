В РФ стартовала скрытая мобилизация — Генштаб ВСУ

Установлено, что враг планирует привлечь в районе 60 тыс человек.

В РФ стартовала скрытая мобилизация резервистов. В первую очередь хотят собрать лиц с боевым опытом. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

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Так, мобилизовать будут рядовой, сержантский и офицерский составы. Основными регионами являются Краснодарский край, Пермский край, республики Ингушетия, Дагестан и Калмыкия.

Главной мотивацией для резервистов является материальное поощрение. Вместе с этим среди россиян существует мнение, что воевавшие в Украине смогут улучшить свое материальное положение за счет мародерства и грабежей, отмечают в Генштабе.

Российское командование хочет привлечь в рамках мобилизации в районе 60 тыс человек.

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Примечательно, что укомплектовывать новые силы россияне планируют настолько устаревшей техникой, что некоторые образцы только хранились на базах больше 30 лет.

Что касается ВСУ, то они продолжают успешно уничтожать оккупантов. Так, в Луганской и Донецкой областях за сутки отбито 7 атак врага, уничтожено 2 единицы бронированной техники, 43 автомобиля и миномет.

В это же время украинские зенитчики за день поразили 3 самолета, Су-34, Су-35 и ретранслятор Ил-22, вертолет и 2 крылатые ракеты.

Пункт управления на базе Ил-22 был поврежден, кабина была разгерметизирована, потому пилоты совершали аварийную посадку в Ростове.

Вместе с этим ВСУ наносили ракетно-бомбовые удары по живой силе, колоннам техники и логистическим центрам оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планировали собрать 16 тыс наемников из Сирии, но пока удалось собрать всего 300 человек.

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