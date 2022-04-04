ЕС обсудит эмбарго на газ и нефть из РФ уже в среду – СМИ

До сих пор такие меры встречали в Европе сопротивление, но отношение к РФ быстро ухудшается

Послы стран Евросоюза могут наложить эмбарго на покупку российских энергоносителей уже во время следующей встречи 6 апреля. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

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Отмечается, что в среду должно состояться обсуждение новых санкций против России. Некоторые государства предлагают не ограничиваться индивидуальными санкциями, а ввести эмбарго на российский экспорт.

В частности, предлагается отказаться от покупки российских угля, нефти и газа. Также российским торговым судам хотят запретить вход в европейские порты.

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Издание отмечает, что ранее вопрос введения эмбарго на российские энергоносители вызывал сильное сопротивление со стороны ряда крупных европейских стран. Но в нынешних обстоятельствах "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся все громче".

Напомним, Польша требует созыва саммита ЕС из-за резни в Буче. Польша будет инициировать рассмотрение военных преступлений РФ и введение эффективных санкций против страны.

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