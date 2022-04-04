Мобильные крематории россиян предназначались не для них - Подоляк

Завезенные из РФ в Украину крематории оккупанты хотели использовать для сокрытия своих преступлений против украинцев, отмечают в СНБО.

После того, как в города освобожденной Киевской области зашла украинские защитники, весь мир узнал, что творилось под оккупацией россиян - геноцид украинского народа. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и Центр противодействия дезинформации при СНБО высказались по поводу мобильных крематориев россиян, которые они привезли с собой в Украину. Вероятнее всего, это было не для того, чтобы скрыть собственные потери на фронте.

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Подоляк сообщил в Твиттер, что россияне изначально планировали геноцид украинцев.

"Российские солдаты заглянули в Украину с военным оркестром и колониями Росгвардии. Но за ними всегда шли мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не ждешь сопротивления? Теперь понятно - чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид," - подчеркнул советник главы ОП.

Фотографии с освобожденной Бучи. / twitter.com/Podolyak_M

Отметим, что россияне везли с собой инсинераторы ИН-50.1КВ. В Центре противодействия дезинформации предполагают, что их планировали использовать для сокрытия военных преступлений против украинцев.

Фотографии с освобожденной Бучи. / twitter.com/Podolyak_M

"Способ КГБ: "нет тела – нет дела". Под натиском ВСУ, наспех убегая из Киевской области, оккупанты бросили трупы российских солдат и тела замученных украинских граждан. Весь мир увидел задокументированные преступления русского мира," - отмечают в СНБО.

Ранее мы писали, что в освобожденном Гостомеле показали, как выглядит аэропорт после прихода "русского мира". Помимо украинской гордости - самолета "Мрії", были уничтожены или серьезно повреждены и другие самолеты компании "Антонов". В госпредприятии показали фото, как сейчас выглядит "Киев-Антонов-2".