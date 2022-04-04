В "Антонов" рассказали, сколько самолетов уничтожили россияне - фото

В результате бомбардировок оккупанты уничтожили самый большой самолет в мире - украинскую "Мрію".

Самолет "Мрия" после прихода "русского мира". / ANTONOV Company

В государственном предприятии "Антонов" рассказали, сколько самолетов уничтожили российские оккупанты в аэропорту "Киев-Антонов-2". Ужасающие фото разбитых суден появились в Фейсбуке фирмы.

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Сообщается, что россияне разбили самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225 "Мрія". Также полностью разрушены диспетчерская башня и административное здание.

Результат обстрела авиации ГП "Антонов". / ANTONOV Company

Украинские защитники смогли выгнать врага из Гостомеля, где находится аэропорт, на котором находятся самолеты "Антонова". После "русского мира" место базирования авиации не узнать.

"После пребывания „русского мира“, к сожалению, аэропорт не узнать. Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124−100−150, ангары," - сообщают в госпредприятии.

Результат обстрела авиации ГП "Антонов". / ANTONOV Company

Результат обстрела авиации ГП "Антонов". / ANTONOV Company

Результат обстрела авиации ГП "Антонов". / ANTONOV Company

Результат обстрела авиации ГП "Антонов". / ANTONOV Company

Ранее мы писали, что Резников пообещал, что Украина найдет каждого виновного в издевательстве и геноциде украинцев. Отметим, что в Буче Киевской области россияне, перед тем, как уйти, убили сотни украинцев. После освобождения были найдены тела сотни убитых людей.