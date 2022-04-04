Путин ввел ответные визовые санкции против Европы

Россия ужесточает визовые правила для европейских стран

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении визовых санкций в отношении "недружественных" государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В опубликованном указе отмечается, что санкции вводятся как ответ на ранее введенные западные санкции – "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств".

Далее в указе приводится длинный перечень поправок и изменений в законодательство, которыми приостанавливается действие целого ряда пунктов в заключенных Россией международных соглашениях об упрощенной выдаче виз. Введенные санкции касаются визовых отношений с ЕС в целом, а также отдельными странами – Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Напомним, Германия планирует выслать до сотни российских дипломатов. Дипломатов подозревают в шпионаже.

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