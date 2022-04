"Ужас в Буче": Мировые СМИ вышли с шокирующими фото и заголовками

Эту тему вынесли на свои передовицы все газеты и журналы, которые так или иначе освещают на своих страницах мировые политические новости. В частности, фото убитых горожан и пейзажи разрушений в Буче на свои обложки вынесли такие авторитетные издания как Daily Mirror, Metro, The New York Times, The Guardian, Daily Express, Financial Times, The Independent и другие.

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...