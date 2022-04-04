"Ужас в Буче": Мировые СМИ вышли с шокирующими фото и заголовками

Запад, а с ним и весь остальной мир еще только начинают прозревать и понимать, против кого воюет Украина

После появления целого потока свидетельств военных преступлений российской армии, поступающих из освобожденных украинских городов, мировые СМИ вышли с передовицами, посвященными трагедии в Буче.

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Эту тему вынесли на свои передовицы все газеты и журналы, которые так или иначе освещают на своих страницах мировые политические новости. В частности, фото убитых горожан и пейзажи разрушений в Буче на свои обложки вынесли такие авторитетные издания как Daily Mirror, Metro, The New York Times, The Guardian, Daily Express, Financial Times, The Independent и другие.

Так, "Daily Mirror" вышла с заголовком "Геноцид" и фотографией одной из улиц Бучи, на которой лежат тела убитых горожан. "The Gurdian" озаглавила передовицу фразой "Ужас в Буче: Россию обвиняют в пытках и расправах над мирными жителями". Также резне в Буче уже посвятили свои сюжеты практически все телеканалы, освещающие события в мире.

Напомним, поисковик "Яндекс" скрывает от россиян фото войны в Украине. В России цензура введена не только в СМИ, но даже в поисковых системах.

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