Поисковик "Яндекс" скрывает от россиян фото войны в Украине

В России цензура введена не только в СМИ, но даже в поисковых системах

Российский поисковый сервис "Яндекс" осуществляет цензуру при выдаче поисковых запросов, связанных с военными преступлениями российских войск в Украине. В частности, в поисковой выдаче скрываются фото и другие свидетельства разрушений и убийств, совершенных оккупантами в украинских городах.

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Так, если в поисковую строку "Яндекса" ввести запрос "Буча" или "Мариуполь", сервис выдаст мирные довоенные пейзажи этих городов. Также во всплывающих подсказках поисковых запросов нет ни одного варианта, содержащего упоминания войны, убийств, бомбежек или обстрелов. Аналогичная ситуация и с другими украинскими городами, пострадавшими от войны.

Для сравнения, поисковый сервис Google выдает по тем же запросам преимущественно свежие фото, сделанные в последние недели – с разрушениями, разбитой техникой и убитыми людьми на улицах. Довоенные снимки городов в верхних строках поисковой выдачи единичны.

Напомним, ранее у Путина отвергли причастность к "Бучанской резне". Кремль уверен, что материалы из Бучи были сфальсифицированы.

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