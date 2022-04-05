Компания Ашан решила "изолировать российский офис"

О закрытии магазинов в РФ речь не идет, но центральный офис больше не будет взаимодействовать с российским отделением

Французская компания "Ашан", владеющая сетью супермаркетов в нескольких странах мира, после серьезной критики решила уйти с российского рынка. Об этом сообщает Украинская ассоциация ритейлеров.

Читайте также: Санкции ЕС против РФ могут коснуться нефти и угля, но это не эмбарго — СМИ

"С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию России. Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь принято решение "изолировать российский офис" компании. На практике это будет означать отказ от открытия новых магазинов в РФ, отказ от ремонта существующих магазинов, прекращение поддержки ИТ-технологий и проектов, прекращение обновлений программного обеспечения, прекращение поставок импортных товаров в магазины сети.

Напомним, ранее глава МИД Украины Кулеба призвал бойкотировать "Ашан" из-за отказа уйти из РФ. Французская компания Auchan отказывается уходить с российского рынка.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.