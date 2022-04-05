Санкции ЕС против РФ могут коснуться нефти и угля, но это не эмбарго — СМИ

Не все европейские государства готовы поддержать полный запрет российского импорта.

Вскоре Евросоюз введет новый пакет санкции против РФ. Они могут коснуться нефти и угля, но речь не идет об эмбарго. Чего коснутся ограничения, со ссылкой на информированных европейских дипломатов сообщает издание The WSJ.

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Так, по данным СМИ, не все страны ЕС выступают за полный запрет российского импорта. Потому создается вариант, который бы стал альтернативой эмбарго.

Указывается, что после того, как стала известна информация о зверских преступлениях российской оккупационной армии в Киевской области, поддержать полный запрет готовы все больше государств. Но некоторые члены ЕС пока колеблются.

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Компромиссным вариантом может стать введение дополнительных пошлин против российской нефти и угля, сообщает источник издания.

Напомним, ранее сообщалось, что в России для школьников начали проводить уроки о "пользе" санкций с цитатами Путина и анкетированием.

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