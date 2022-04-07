В НАТО нет единства в том, как относится к РФ – NYT

Пока восточная Европа хочет порвать все связи с Кремлем, крупнейшие страны Альянса готовы продолжать диалог

Страны-члены НАТО до сих пор не смогли согласовать общую позицию по вопросу дальнейших взаимоотношений с Россией. Некоторые участники Альянса до сих пор готовы поддерживать связь с Кремлем. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

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Так, страны Центральной Европы, например, Польша и страны Балтии, хотят полностью прекратить все контакты с РФ, чтобы "поставить Москву на колени". Правительства этих стран уверены, что Россия способна серьезно навредить европейской безопасности.

В то же время Франция, Германия и Турция желают и далее поддерживать контакты с Кремлем, даже после вскрывшихся фактов военных преступлениях, совершенных российскими войсками.

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Сегодня страны НАТО сходятся лишь в том, что Украине нужно предоставлять оружие, и что Россия больше не является стратегическим партнером альянса. Второе, в частности, означает, что Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, которые были установлены Основополагающим актом Россия-НАТО в 1997 г.

Напомним, в Пентагоне озвучили прогноз по войне в Украине. Украина может выиграть войну, поскольку российский лидер так и не смог достичь своих стратегических целей.

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