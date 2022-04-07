Венгрия отказалась вводить санкции против газа и нефти из РФ

Будапешт назвал "красной линией" санкции против энергетического сектора

Венгрия не будет поддерживать никакие санкции против российского газа, нефти и атомной энергетики. Для Будапешта это является "красной линией". Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто во время брифинга.

Читайте также: Венгрия согласна платить за российский газ в рублях

"Венгрия отвергает любые санкции в отношении российской нефти и газа, а введение каких-либо санкций на деятельность, связанную с ядерной энергетикой, тоже является "красной линией" для Венгрии", - сказал он.

Глава венгерской дипломатии также сообщил, что накануне Россия доставила в Венгрию первую партию топлива для атомной станции "Пакш". Сообщается, что ядерное топливо доставляли по воздуху, поскольку "из-за войны в Украине доставка по железной дороге стала невозможной".

Напомним, украинский МИД жестко раскритиковал позицию Будапешта. Венгрия поощряет РФ к новым зверствам против украинцев, считают в МИД.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.