В НАТО признали законность поставок наступательного оружия Украине

В оборонительной войне не обойтись без наступательных типов оружия

Поскольку Украина ведет оборонительную войну, то в этой ситуации нет принципиальной разницы между поставками ей оборонительного и наступательного оружия. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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"Каждое оружие, использованное на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, является оборонительным по определению. Страны, которые говорят, что будут предоставлять Украине оборонительное вооружение, но не в состоянии предоставлять наступательное оружие, лицемерят", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что в отражении российской агрессии ВСУ придется использовать любое доступное оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты. Генсек НАТО с этим тезисом согласился.

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"Украина ведет оборонительную войну. Это различие между наступательным оружием и оборонительным оружием в действительности не имеет реального значения в оборонительной войне", - заявил Столтенберг.

Напомним, СМИ пишут, что в НАТО нет единства в том, как относится к РФ. Пока восточная Европа хочет порвать все связи с Кремлем, крупнейшие страны Альянса готовы продолжать диалог.

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