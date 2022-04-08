В российской элите нарастает паника – Подоляк

Российские топ-чиновники открыто говорят о высоких потерях армии РФ в Украине и просятся в отставку

Российские экономические и политические элиты начали впадать в панику, чему уже есть ряд признаков. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Telegram.

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Он отметил, что российские чиновники начали публично признавать провал так называемой "спецоперации" российской армии в Украине и высокие потери оккупационных войск. Примером этого, в частности, является интервью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова британскому каналу, в котором он признал огромные потери россиян.

Также чиновники начинают всё активнее проситься в отставку, но начальство пока не дает добро на их увольнение.

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"Заявления об отставке министров, которые постоянно появляются и которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связанные одной цепью. Уже в очереди на "покинуть российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей", - считает Подоляк.

На нестабильность ситуации внутри российской элиты указывает также и повышенная частота заседаний российского Совета безопасности.

"Практически ежедневно Путин проводит селекторы с расширенным Советом безопасности. Точнее, сначала расширено, потом – узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении", - отметил Подоляк.

Напомним, Байден заявил, что Путин стал изгоем. Ложь России не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине, подчеркнул президент США.

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