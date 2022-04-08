Зеленский в парламенте Финляндии: Россия может сделать "Бучу" в любом городе Европы

Президент отметил, что россияне не понимают для чего воюют, но продолжают убивать украинцев по приказу.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Финляндии. Политик отметил, что те военные преступления, о которых узнал весь мир, могут повториться в любом городе Европы. Об этом пишет Интерфакс.

"Буча" может появиться в любом другом городе Европы. Российская армия проводит ежедневно геноцид украинского народа.

"Вы все видели, что российские военные сделали в Буче. Но они делают такие "Бучи" ежедневно: от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона," - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, российские солдаты в маленьком проценте сдаются в плен. Те, кто попадают в руки ВСУ, не могут объяснить мотивации этой войны. Однако в большинстве армия ВС РФ продолжает воевать. Президент подчеркивает, у них на государственном уровне воспитывается ненависть к другим народам мира.

"Я уверен, вы понимаете, что если российская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же самое. Они сделают то, что было в Буче , в ваших городах, городах любой страны, про которую руководство РФ решит, что это якобы часть их империи, а не земля другого народа," - заявил главнокомандующий Украины.

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Также президент рассказал о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, об обстреле "Градами" гражданской лодки в Каховском водохранилище.

"Нужен санкционный коктейль, который запомнится как "коктейль Молотова" – нужно ввести эмбарго на поставку энергоресурсов из России," - призвал лидер.

Ранее мы писали, что врачи в больницах Краматорска не справляются с количеством раненых в результате удара "Точкой-У". Известно о 87 раненых. Мэр города подчеркивает, что много тяжелых случаев - без рук, ног.