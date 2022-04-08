В РФ разбился военный истребитель МиГ-31

Причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Стало известно, что в Ленинградской области разбился военный истребитель МиГ-31. Российская авиация не долетает до Украины, разбиваясь на собственной территории. Об этом сообщает прокремлевское СМИ "РИА Новости" со ссылкой на Западный военный округ РФ.

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Боевой самолет упал в безлюдном месте. О разрушениях на земле от падения не сообщается. Известно, что экипаж истребителя катапультировался.

В сообщении сказано, что предварительно причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Самолет упал в Ленинградской области. / t.me/ukrain1an_news

Ранее мы писали, что президент Германии заявил, что Путина и Лаврова ждет военный трибунал. По словам Штайнмайера, ответственность за войну и преступления в Украине должны нести все, в том числе и политики.