Путина и Лаврова ждет трибунал в Гааге, - президент Германии

Отвечать за войну в Украине должны все, и те, кто несет политическую ответственность, говорит он.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что главу РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова нужно призвать к международной ответственности. Его слова прозвучали в интервью Der Spiegel.

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Штайнмайер подчеркивает, что ответственность за войну и преступления в Украине должны нести все, в том числе и те, кто несет политическую ответственность.

"Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. В том числе солдаты. В том числе военачальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность", - говорит президент, отвечая на вопрос о необходимости трибунала над Лавровым и Путиным.

Политик подчеркивает, что Путин 2001 года не имеет ничего общего с Путиным 2022 года — "жестким разжигателем войны в бункере"

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"…честно говоря, я все еще надеялся, что Путин останется рациональным. Я не предполагал, что российский президент рискнет полным политическим, экономическим, моральным разорением своей страны в имперском безумии. Нападение на Украину меня шокирует", - говорит немецкий президент.

Он также указывает, что кадры из Бучи в очередной раз показывают, что означает преступная война против Украины, и какие страдания и смерть она несет.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко опубликовал свой список "недружественных стран".

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