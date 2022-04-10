Дефолт в России неизбежен - Bloomberg
Дефолт России на фоне валютных ограничений выглядит практически неизбежным. Российское казначейство приостановило перечисление средств в долларах за долги. Также РФ дважды заплатила трейдерам в национальной валюте, нарушив правила по двум облигациям. Об этом пишет Bloomberg.
Читайте также: Агентство S&P снизило рейтинг РФ до "выборочного дефолта"Некоторые аналитики выражают сомнение, что изоляция режима Путина в финансовом и политическом аспекте позволит долго избегать дефолта. Данные по страховому покрытию дают вероятность дефолта практически в 90% в течении года. Это показывает исследование ICE Data Services.
Но в противовес этому страна-агрессор продолжает получать миллиарды долларов от экспорта топлива, что и защищает хрупкую экономику РФ. Аналитики утверждают, что из-за санкций все же быстрого восстановления экономики не будет.
"Путин своими действиями в Украине перешел Рубикон. Россия будет в состоянии дефолта, возможно, десять лет. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, высокую стоимость займа даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни," - заявил стратег "Bluebay Asset Management" Тим Эш.
К слову, простые россияне понемногу начинают ощущать санкционное давление на себе. Цены на продукты так взлетели, что владельцы магазинов начали опасаться краж. Теперь магнитная защита от воров есть даже на сыре, масле и детском питании.
Наиболее ощутимо выросли цены на:
- сахар – на 53%;
- соль – 18%;
- маргарин – 14%;
- капусту – 85%;
- лук – 63%;
- морковь – 53%;
- прокладки - 24%;
- подгузники и стиральный порошок - 20%;
- мыло - 17%;
- лекарства - 15-20%.
Ранее мы писали, что оккупанты усиленно ищут "пушечное мясо" в ОРДЛО. На оккупированных территориях идет 4 волна мобилизации, в ходе которой набирают даже людей с инвалидностью и работников стратегических предприятий.