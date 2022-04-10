Дефолт в России неизбежен - Bloomberg

Рост цен в стране-агрессоре настолько стремительный, что магазины ставят магнитную защиту даже на сыр и масло.

Дефолт России на фоне валютных ограничений выглядит практически неизбежным. Российское казначейство приостановило перечисление средств в долларах за долги. Также РФ дважды заплатила трейдерам в национальной валюте, нарушив правила по двум облигациям. Об этом пишет Bloomberg.

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Некоторые аналитики выражают сомнение, что изоляция режима Путина в финансовом и политическом аспекте позволит долго избегать дефолта. Данные по страховому покрытию дают вероятность дефолта практически в 90% в течении года. Это показывает исследование ICE Data Services.

Но в противовес этому страна-агрессор продолжает получать миллиарды долларов от экспорта топлива, что и защищает хрупкую экономику РФ. Аналитики утверждают, что из-за санкций все же быстрого восстановления экономики не будет.

При высокой вероятности дефолта, Россию пока "защищают" миллиарды дохода за импорт топлива. / Bloomberg

"Путин своими действиями в Украине перешел Рубикон. Россия будет в состоянии дефолта, возможно, десять лет. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, высокую стоимость займа даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни," - заявил стратег "Bluebay Asset Management" Тим Эш.

К слову, простые россияне понемногу начинают ощущать санкционное давление на себе. Цены на продукты так взлетели, что владельцы магазинов начали опасаться краж. Теперь магнитная защита от воров есть даже на сыре, масле и детском питании.

В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм

В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм

В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм

Наиболее ощутимо выросли цены на:

сахар – на 53%;

соль – 18%;

маргарин – 14%;

капусту – 85%;

лук – 63%;

морковь – 53%;

прокладки - 24%;

подгузники и стиральный порошок - 20%;

мыло - 17%;

лекарства - 15-20%.

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