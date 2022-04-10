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Дефолт в России неизбежен - Bloomberg

Рост цен в стране-агрессоре настолько стремительный, что магазины ставят магнитную защиту даже на сыр и масло.
Дефолт в России неизбежен - Bloomberg
Аналитики прогнозируют дефолт РФ в ближайшие 12 месяцев. / 24 канал

Дефолт России на фоне валютных ограничений выглядит практически неизбежным. Российское казначейство приостановило перечисление средств в долларах за долги. Также РФ дважды заплатила трейдерам в национальной валюте, нарушив правила по двум облигациям. Об этом пишет Bloomberg.

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Некоторые аналитики выражают сомнение, что изоляция режима Путина в финансовом и политическом аспекте позволит долго избегать дефолта. Данные по страховому покрытию дают вероятность дефолта практически в 90% в течении года. Это показывает исследование ICE Data Services.

Но в противовес этому страна-агрессор продолжает получать миллиарды долларов от экспорта топлива, что и защищает хрупкую экономику РФ. Аналитики утверждают, что из-за санкций все же быстрого восстановления экономики не будет. 

При высокой вероятности дефолта, Россию пока
При высокой вероятности дефолта, Россию пока "защищают" миллиарды дохода за импорт топлива. / Bloomberg

"Путин своими действиями в Украине перешел Рубикон. Россия будет в состоянии дефолта, возможно, десять лет. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, высокую стоимость займа даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни," - заявил стратег "Bluebay Asset Management" Тим Эш.

К слову, простые россияне понемногу начинают ощущать санкционное давление на себе. Цены на продукты так взлетели, что владельцы магазинов начали опасаться краж. Теперь магнитная защита от воров есть даже на сыре, масле и детском питании.

В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм
В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм

В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм
В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм

В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм
В магазинах РФ опасаются краж продуктов из-за скачка цен. / Призрак / Телеграм

Наиболее ощутимо выросли цены на:

  • сахар – на 53%;
  • соль – 18%;
  • маргарин – 14%;
  • капусту – 85%;
  • лук – 63%;
  • морковь – 53%;
  • прокладки - 24%;
  • подгузники и стиральный порошок - 20%;
  • мыло - 17%;
  • лекарства - 15-20%.

Ранее мы писали, что оккупанты усиленно ищут "пушечное мясо" в ОРДЛО. На оккупированных территориях идет 4 волна мобилизации, в ходе которой набирают даже людей с инвалидностью и работников стратегических предприятий.

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