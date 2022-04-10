Оккупанты усиливают мобилизацию в ОРДЛО, берут людей с инвалидностью

Под четвертую волну "мобилизации" противника попадают даже люди с инвалидностью и работники "стратегических предприятий".

Российские оккупанты усиливают мобилизацию в ОРДЛО. Они даже призывают людей с инвалидностью, с "белым" билетом и сотрудников "стратегических предприятий". Об этом сообщает Главное управление разведки ВСУ в телеграм-канале.

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Если раньше россияне обещали не трогать работников предприятий, то уже известно о разнарядке на 1700 человек, которая пришла на Алчевский металлургический комбинат. В разведке отмечают, что это самая масштабная волна мобилизации на комбинате - четвертая по количеству. Ранее сюда приходили повестки на 400, 500, 1000 человек.

Также к призыву привлекли сотрудников районных электрических сетей.

Автоинспекторы "ЛНР" получили право выдавать повестки прямо на постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое уже работают несколько мобильных бригад. Сотрудники военкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ ходят по квартирам в поисках мужчин в возрасте 18-65 лет.

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Также есть доказательство того, что оккупанты берут в армию тех, кто не подлежит призыву. Были найдены документы военных, где указано, что они не подлежат призыву, среди бумаг ликвидированной так званной армии "ДНР". Александр Савенко - инвалид детства. Андрей Ивакин - сотрудник шахты "Комсомолец Донбасса".

Документы уже мертвых рашистов, которых призвали в ОРДЛО. / t.me/DIUkraine

Ранее мы писали, что оккупанты потеряли 19 300 личного состава по состоянию на утро 10 апреля. Россияне стали беднее на 722 танка, 342 единицы артиллерии, 1384 автомобиля и 108 единиц РСЗО. Украинские защитники ликвидировали 152 самолета и 137 вертолетов рашистов.