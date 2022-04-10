Оккупанты усиливают мобилизацию в ОРДЛО, берут людей с инвалидностью
Российские оккупанты усиливают мобилизацию в ОРДЛО. Они даже призывают людей с инвалидностью, с "белым" билетом и сотрудников "стратегических предприятий". Об этом сообщает Главное управление разведки ВСУ в телеграм-канале.
Читайте также: В РФ стартовала скрытая мобилизация — Генштаб ВСУЕсли раньше россияне обещали не трогать работников предприятий, то уже известно о разнарядке на 1700 человек, которая пришла на Алчевский металлургический комбинат. В разведке отмечают, что это самая масштабная волна мобилизации на комбинате - четвертая по количеству. Ранее сюда приходили повестки на 400, 500, 1000 человек.
Также к призыву привлекли сотрудников районных электрических сетей.
Автоинспекторы "ЛНР" получили право выдавать повестки прямо на постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое уже работают несколько мобильных бригад. Сотрудники военкоматов "ЛНР" и военная полиция РФ ходят по квартирам в поисках мужчин в возрасте 18-65 лет.
Читайте также: "Мобилизованные" из ОРДЛО пытаются как можно быстрее сдаться ВСУ — пленныйТакже есть доказательство того, что оккупанты берут в армию тех, кто не подлежит призыву. Были найдены документы военных, где указано, что они не подлежат призыву, среди бумаг ликвидированной так званной армии "ДНР". Александр Савенко - инвалид детства. Андрей Ивакин - сотрудник шахты "Комсомолец Донбасса".
Ранее мы писали, что оккупанты потеряли 19 300 личного состава по состоянию на утро 10 апреля. Россияне стали беднее на 722 танка, 342 единицы артиллерии, 1384 автомобиля и 108 единиц РСЗО. Украинские защитники ликвидировали 152 самолета и 137 вертолетов рашистов.