РФ использует сотрудничество с Западом в космосе для обеспечения ракетных войск технологиями

Российская Федерация использует сотрудничество со странами Запада в сфере исследований космоса в целях обеспечения собственных Вооруженных Сил, в частности ракетных войск, высокотехнологической продукцией.

Об этом сообщает источник Guildhall в разведывательном сообществе.

«С начала российской агрессии ВС РФ нанесли сотни ракетных ударов по территории Украины, в частности по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры. Удары наносятся с больших расстояний с территории России и Беларуси с применением комплексов «Искандер-М», «Искандер-К, «Калибр», «Х-101», в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», — говорится в сообщении.

«Изучение сбитых украинскими системами ПВО ракет соответствующих комплексов показало, что значительная часть составляющих этих ракет производится в США и Германии и экспортируется в россию, якобы для мирного изучения космоса. Конечным потребителем этих комплектующих официально является «Роскосмос», — проинформировал источник.

В условиях санкций на экспорт технологий в россию, спецслужбы РФ совместно с руководителем государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным проводят на Западе, в частности в США, специальную операцию по обходу таких санкций под прикрытием якобы необходимости продолжения безопасного сотрудничества в космосе. Целью операции является возобновление поставок технологической продукции в рф для ее дальнейшего использования в производстве и ремонте ракетного вооружения в войне против Украины.

«В рамках спецоперации спецслужбы РФ, используя агентуру влияния в западных космических агентствах, пытаются убедить правительства в том, что наложенные на «Роскомос» санкции являются препятствием для международного космического сотрудничества и даже могут привести к падению Международной космической станции на одну из стран НАТО. Параллельно осуществляются попытки наладить закупку элементной базы для производства российских ракетных вооружений через третьи страны», — сообщает источник в разведывательном сообществе.

14 марта 2022 года глава российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обратился с письмом к Национальному космическому агентству США (NASA), апеллируя к негативному влиянию санкций на безопасное сотрудничество в сфере космоса, в частности, на работу Международной космической станции (МКС).

Обращение главы Роскосмоса - Рогозина. / NASA

В NASA предоставили официальный ответ, сообщив, что примененные санкции позволяют продолжать сотрудничество для обеспечения непрерывной безопасной эксплуатации МКС.

"С этой целью (обеспечения безопасной эксплуатации МКС – ред.) NASA будет продолжать работу с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США, способствуя дальнейшему сотрудничеству и эксплуатации МКС, включая любое необходимое сотрудничество в рамках работы МКС с АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (Россия – ред.) и АО «Ракетно-космический центр «Прогресс", — сообщили в NASA.

Представители украинских спецслужб обеспокоены текущей ситуацией и предлагают ввести полное эмбарго стран Запада на любые формы сотрудничества с «Роскомсосом», а также усилить ответственность третьих стран за поставку технологий в россию, в том числе технологий двойного назначения.

Также представители украинских спецслужб сообщили, что считают необходимым ввести западные санкции против российской госкорпорации «Роскосмос» и персональные санкции против Дмитрия Рогозина за использование технологий двойного назначения в военных целях, конечным потребителем которых должен был быть «Роскосмос».