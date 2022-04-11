Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь - посол

Военная помощь от Австралии будет включать в себя противотанковое оружие и соответствующие боеприпасы.

Австралия предоставят Украине военную помощь на 20 млн долларов. Об этом рассказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в эфире общеукраинского телемарафона.

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Посол сообщил, что партия дополнительной помощи от Австралии включает в себя противотанковое оружие и боеприпасы к нему.

"Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же оказали помощь на сумму 70 млн долларов. Это уже четвертый пакет или предоставляемый объем", - заявил Мирошниченко.

Также он рассказал о передаче Австралией 20 БТР Bushmaster стоимостью 38 млн долларов для ВСУ, первая партия которых уже отправлена в Украину.

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.