Лидеры ЕС призвали журналистов ехать в Киев
Сегодня западные журналисты могут свободно приезжать в Киев. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после поездки в Украину.
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"Мы с президентом Европейской комиссии видели, что происходит там, в Украине, - брутальная агрессия российских войск против гражданского населения. Мы были очень впечатлены увиденным", - заявил он во время общения с журналистами в Люксембурге.
При этом он призвал европейских журналистов ехать в Киев и увидеть происходящее своими глазами.
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"Вы сами можете поехать в Киев, можете посетить Киев столько раз, сколько вам угодно, и самим увидеть это. Мы открыли наше представительство там", - отметил Боррель.
Напомним, Боррель считает, что война Украины с РФ будет выиграна на поле битвы. В Евросоюзе заверили, что поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины. Также прорабатываются дальнейшие санкции против России..
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