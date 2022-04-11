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Лидеры ЕС призвали журналистов ехать в Киев

Западные СМИ могут свободно работать в Киеве, заявил глава европейской дипломатии
 |  Автор: Юрий Кобзар
Лидеры ЕС призвали журналистов ехать в Киев
Жозеп Боррель / EPA

Сегодня западные журналисты могут свободно приезжать в Киев. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после поездки в Украину.

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"Мы с президентом Европейской комиссии видели, что происходит там, в Украине, - брутальная агрессия российских войск против гражданского населения. Мы были очень впечатлены увиденным", - заявил он во время общения с журналистами в Люксембурге.

При этом он призвал европейских журналистов ехать в Киев и увидеть происходящее своими глазами.

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"Вы сами можете поехать в Киев, можете посетить Киев столько раз, сколько вам угодно, и самим увидеть это. Мы открыли наше представительство там", - отметил Боррель.

Напомним, Боррель считает, что война Украины с РФ будет выиграна на поле битвы. В Евросоюзе заверили, что поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины. Также прорабатываются дальнейшие санкции против России..

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