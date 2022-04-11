В Курской области РФ боятся украинских националистов: ввели "желтый уровень террористической опасности"

Губернатор области в очередной раз наращивает искусственную опасность в подчиненном регионе.

В Курской области РФ губернатор распорядился ввести "желтый уровень террористической опасности". Роман Старовойт заявил, что есть опасность провокаций от украинских националистов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Отметим, что недавно Старовойт врал о якобы обстреле из минометов пограничный пост в Курской области. При этом никто не пострадал, а пограничники России "подавили огневую точку". В СНБО назвали это дезинформацией и одной из информационных провокаций страны-агрессора.

Старовойт распорядился ввести желтый уровень опасности с понедельника, 11 апреля. Это второй из трех возможных уровней по установленной шкале.

"В связи с этой территорией установлены контрольные точки наблюдения, где имеются больные и полицейские, усилено патрулирование населенных пунктов," - говорится в сообщении.

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Также губернатор призвал людей быть бдительными к оставленным сумкам и подозрительным людям.

Ранее мы писали, что оккупанты готовят информационную атаку, чтобы сорвать поставку оружия в Украину. Россия планирует дезинформировать иностранные СМИ и политиков, чтобы ввести их в заблуждение по поводу ситуации в Украине.