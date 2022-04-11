Власти Грузии пообещали не допустить второй фронт против РФ

Правительство в Тбилиси хочет продолжать мирное развитие страны

Несмотря на российское вторжение в Украину, Грузия продолжит мирное развитие и не будет открывать "второй фронт". Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишут российские СМИ.

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"У нас очень позитивные ожидания развития нашей страны. Несмотря на войну, происходящую трагедию на Украине, мы должны сохранить мир", - заявил премьер.

При этом Гарибашвили предупредил, что призывы об открытие "второго фронта" против России официальный Тбилиси не допустит.

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"Никакого второго фронта в Грузии не будет, мы этого не допустим и продолжим защиту наших граждан и государства", - заявил он.

Напомним, в Еврокомиссии раскритиковали Грузию. Грузия постепенно отходит от демократических принципов.

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