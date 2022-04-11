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ЕС готовит новые санкции против РФ, которые коснутся нефти

Работа по достижению консенсуса по данному вопросу уже ведется, говорят в МИД Литвы.
ЕС готовит новые санкции против РФ, которые коснутся нефти
Габриэлюс Ландсбергис / EPA / UPG

Евросоюз готовит шестой пакет санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Новые ограничения коснутся нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, чьи слова передает канал TV3.

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Так, по словам главы МИД, в Еврокомиссии заявили совершенно ясно, что Евросоюз начинает работу над шестым пакетом санкций. Он будет включать в себя "нефтяные опции".

Политик добавил, что данный шаг указывает на запуск работы по достижению консенсуса.

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Напомним, на прошлой неделе ЕС принял пятый пакет санкций против РФ. Он, в том числе, вводит эмбарго на российский уголь и запрещает грузоперевозки из РФ и Беларуси.

Только за субботу, 9 апреля, латвийские пограничники не впустили в страну 152 фуры с российскими и белорусскими номерами.

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