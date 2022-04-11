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Времени на отговорки нет: ФРГ потребовала дать Украине тяжелое оружие

Берлин демонстрирует радикальный разворот своей политики по вопросу поставок оружия Украине
 |  Автор: Юрий Кобзар
Времени на отговорки нет: ФРГ потребовала дать Украине тяжелое оружие
Анналена Бербок / EPA

Европейский союз должен нарастить поставки тяжелых вооружений в Украину. Времени для отговорок больше нет. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед заседанием Совета ЕС.

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"Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас нет времени для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма", - заявила она.

По словам Бербок, сейчас Германия вместе с партнерами работает над этим вопросом. Кроме того, в Европе ждут официальных материалов, доказывающих факты военных преступлений, совершенных российскими войсками в пригородах Киева.

Напомним, лидеры ЕС призвали журналистов ехать в Киев. Западные СМИ могут свободно работать в Киеве, заявил глава европейской дипломатии.

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