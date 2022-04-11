Времени на отговорки нет: ФРГ потребовала дать Украине тяжелое оружие

Берлин демонстрирует радикальный разворот своей политики по вопросу поставок оружия Украине

Европейский союз должен нарастить поставки тяжелых вооружений в Украину. Времени для отговорок больше нет. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед заседанием Совета ЕС.

Читайте также: Финляндия и Швеция вступят в НАТО уже летом – Times

"Украине нужно больше военной техники, особенно тяжелого оружия. Сейчас нет времени для отговорок, сейчас время креатива и прагматизма", - заявила она.

По словам Бербок, сейчас Германия вместе с партнерами работает над этим вопросом. Кроме того, в Европе ждут официальных материалов, доказывающих факты военных преступлений, совершенных российскими войсками в пригородах Киева.

Напомним, лидеры ЕС призвали журналистов ехать в Киев. Западные СМИ могут свободно работать в Киеве, заявил глава европейской дипломатии.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.