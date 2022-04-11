Финляндия и Швеция вступят в НАТО уже летом – Times

Нападение на Украину обернулось для России геополитической катастрофой

До сих пор сохранявшие стратегический нейтралитет Финляндия и Швеция, вероятно, вступят в НАТО уже этим летом. Об этом пишет The Times со ссылкой на дипломатические источники.

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Так, неназванные американские дипломаты рассказали, что вступление этих двух стран в Альянс стало "темой для разговоров и многочисленных встреч" на министерской встрече НАТО, состоявшейся неделей ранее. В этом мероприятии приняли участие и представители Швеции и Финляндии.

Уже предварительно известно, что Финляндия подаст свою заявку на вступление уже в июне, а чуть позже то же самое сделает Швеция.

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Вашингтон делает ставку на этот шаг, который растянет российские вооруженные силы и расширит западный альянс с 30 до 32 членов.

"Как это может быть чем-то иным, кроме крупной стратегической ошибки Путина?", — сказал собеседник издания.

Напомним, Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из РФ. Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что для отказа от российских энергоносителей нужно искать общеевропейское решение.

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