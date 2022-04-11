В Беларуси западные санкции считают экономическим геноцидом - СМИ

Министр экономики Беларуси опасается того, что санкции уничтожат целый ряд ключевых для экономики страны отраслей.

Министр экономики Беларуси Александр Червяков назвал западные санкции против его страны экономическим геноцидом. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Он также высказал опасения, что санкции западных стран могут уничтожить целый ряд ключевых для экономики РБ отраслей.

"Санкции со стороны западных недружественных стран я бы назвал экономическим геноцидом. Полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики ", - сказал Червяков в эфире телеканала Беларусь-1.

По мнению Червякова, продукция, которая поступает на внешние рынки в "недружественные " страны, имеет достаточно высокую конкурентоспособность по цене и качеству.

"Именно на эти товары на сегодняшний день высокий спрос в мире. Вы обратите внимание, как растут цены на удобрения. Как растут цены на продукты питания, на химические волокна, древесину и так далее. То есть, эти товары легко продаются. Вопрос только сейчас переориентироваться на другие рынки - то, чем сейчас занимаются наши предприятия", - отметил министр.

Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.