В Беларуси западные санкции считают экономическим геноцидом - СМИ
Министр экономики Беларуси Александр Червяков назвал западные санкции против его страны экономическим геноцидом. Об этом сообщает БЕЛТА.
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Он также высказал опасения, что санкции западных стран могут уничтожить целый ряд ключевых для экономики РБ отраслей.
"Санкции со стороны западных недружественных стран я бы назвал экономическим геноцидом. Полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики ", - сказал Червяков в эфире телеканала Беларусь-1.
По мнению Червякова, продукция, которая поступает на внешние рынки в "недружественные " страны, имеет достаточно высокую конкурентоспособность по цене и качеству.
"Именно на эти товары на сегодняшний день высокий спрос в мире. Вы обратите внимание, как растут цены на удобрения. Как растут цены на продукты питания, на химические волокна, древесину и так далее. То есть, эти товары легко продаются. Вопрос только сейчас переориентироваться на другие рынки - то, чем сейчас занимаются наши предприятия", - отметил министр.
Напомним, что война забрала жизни 1793 мирных украинцев. По данным ООН погибли 458 мужчин, 294 женщины, 46 мальчиков и 27 девочек. Пол 69 детей и 899 взрослых еще не установлен.