У Путина ответили на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В Кремле считают, что Североатлантический альянс заточен на конфронтацию

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение альянса не принесет дополнительной безопасности на европейский континент", - заявил он.

В то ж время Песков сообщил, что США неоднократно исключали возможность вступления России в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что традиционно нейтральные Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже этим летом.

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