Финляндия приостановила почтовое сообщение с РФ и Беларусью

Коммерческие отправки запрещены с 15 марта. Теперь нельзя будет отправить любые письма и посылки.

Почта Финляндии "Рosti" запрещает любые посылки и письма в РФ и РБ. / EPA / UPG

С 11 апреля Финляндия приостанавливает почтовое сообщение со странами-агрессорами - РФ и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба государственной почтовой компании Posti.

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Запрет коснется отправки всех писем и посылок из Финляндии в Россию и РБ, а также наоборот - из РФ или Беларуси в Финляндию.

"С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает отправку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью к дальнейшему уведомлению исходя из исключительных обстоятельств согласно соглашениям о Всемирном почтовом союзе," - говорится в сообщении.

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Те посылки, которые не успели отправиться до 11 апреля, будут возвращены отправителям.

Отметим, что доставка коммерческих посылок и срочных доставок прекращена с 15 марта в Финляндии.

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