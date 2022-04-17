Абрамович посетил Киев - Bloomberg

Бизнесмен обсудил с представителями Украины возобновление переговорного процесса, выяснило агентство.

Российский олигарх Роман Абрамович совершил визит в Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает Bloomberg.

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По данным источников агентства, подсанкционный бизнесмен встретился с членами украинской делегации и обсудил возможные пути возобновления переговоров.

Официальной информации по этому визиту не поступало ни от Офиса президента, ни от Кремля.

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Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал условие отмены переговоров с РФ.

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