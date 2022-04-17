Зеленский назвал условие отмены переговоров с РФ

Усиление агрессии со стороны России и совершение российскими военными преступлений уменьшает возможности для любых контактов.

Уничтожение защитников Мариуполя может привести к остановке переговоров по достижению мира между Украиной и Россией. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью представителям украинских СМИ, обнародованном в субботу, 16 апреля.

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"Уничтожение всех наших ребят в Мариуполе - то, что они сейчас делают - может поставить точку на любых форматах переговоров. Я считаю, что это их большое заблуждение, если они действительно говорят о том, что хотят закончить войну", - сказал глава государства.

Он добавил, что усиление агрессии со стороны РФ и совершение российскими военными преступлений, в том числе против мирного населения, уменьшает возможности для любых переговоров.

В то же время Зеленский подчеркнул, что контакты необходимы, чтобы защитить государство и закончить войну. При этом, отметил президент, открытым остается вопрос урегулирования статуса оккупированных территорий Донбасса и Крыма, ведь у Украины и России разное понимание принадлежности этих территорий.

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Что касается итогового документа по переговорам, то Зеленский информировал, что Россия хочет одного соглашения по всем вопросам, однако не все страны, участвующие в консультациях, готовы сесть с РФ за один стол.

"Россия хочет, чтобы все было в одном документе. А люди говорят: видели, что было в Буче, обстоятельства меняются… И они все меньше и меньше хотят иметь какие-либо договоренности с Россией. При этом хотят иметь договоренности с Украиной", - уточнил украинский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что Абрамович посетил Киев.

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