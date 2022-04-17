Санкции прекратили производство российских ЗРК: Рабочим предлагают воевать

В это же время россияне пытаются обойти ограничения, чтобы продолжить поставки через третьи страны.

Из-за санкций в России остановилось производство зенитных ракетных комплексов. Заводы-производители останавливают работу, а рабочим предлагают повоевать в Украине с зарплатой в 50 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

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Так, разведчики установили, что производственные мощности "Ульяновского механического завода" (АО "УМЗ", Ульяновск) фактически остановлены.

Именно это предприятие производит радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ. Речь идет о ЗРК "Бук", "Куб" и ЗПРК "Тунгуска".

Заводы прекращают свою работу из-за того, что в продукции военного назначения используется огромное количество комплектующих и электронных компонентов, которые в прошлом поставляла Германия. Однако страна отказалась от сотрудничества с РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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Как бы то ни было, руководство завода в данный момент пытается обойти санкции, чтобы поставки были продолжены через третьи страны.

Что касается сотрудников, то им предложили или уйти в неоплачиваемый отпуск, или же подписать контракт с армией для участия в войне с Украиной. Рабочим предлагается должность "оператор-наводчик" ЗРК "Бук" с зарплатой в 50 тыс рублей в месяц, что составляет около $600 по официальному курсу.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ остановилось производство танков из-за проблем с деньгами и комплектующими.

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