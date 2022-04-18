Медведчук обратился к Зеленскому и Путину: Обменяйте меня на защитников и жителей Мариуполя
Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину. Его просьба заключается в том, чтобы украинская сторона обменяла кума диктатора в обмен на защитников и мирных жителей Мариуполя, которых рашисты держат в блокаде. Видеообращение появилось в Фейсбуке Службы безопасности Украины.
Читайте также: Медведчук уже дает показания - АрестовичМедведчук выступил с предложением своего обмена. Глава пророссийской запрещенной партии в Украине подчеркнул, что военные и гражданские находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.
По разным оценкам, в Мариуполе сейчас находятся около 120 мирных жителей. Оккупанты не пропускают гуманитарную помощь, принудительно департируют украинцев на территорию РФ и уничтожают город. Блокадный город на немыслимых силах защищают бойцы полка "Азов" и 36-1 бригады морской пехоты.
Читайте также: СБУ о задержании Медведчука: Под видом бойца ВСУ его хотели довезти до украинской границыОтметим, что СБУ задержали кума Путина 12 апреля. ФСБ РФ планировали его вывезти в Приднестровье через Украину, а после - в Москву. Однако в Киевской области Медведчука поймали.
Ранее мы писали, что его жена, Оксана Марченко, находится в Москве. Из столицы страны-агрессора она вещала о "безвинности" своего пророссийского мужа, о "незаконном" задержании и якобы угрозах в свой адрес.