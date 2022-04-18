Медведчук обратился к Зеленскому и Путину: Обменяйте меня на защитников и жителей Мариуполя

Задержанный сбежавший из-под домашнего ареста экс-нардеп обратился к президентам воюющих стран.

Медведчук попросил обменять его украинской стороной взамен за людей, которые оказались в блокаде. / СБУ

Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину. Его просьба заключается в том, чтобы украинская сторона обменяла кума диктатора в обмен на защитников и мирных жителей Мариуполя, которых рашисты держат в блокаде. Видеообращение появилось в Фейсбуке Службы безопасности Украины.

Читайте также: Медведчук уже дает показания - Арестович

Медведчук выступил с предложением своего обмена. Глава пророссийской запрещенной партии в Украине подчеркнул, что военные и гражданские находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

По разным оценкам, в Мариуполе сейчас находятся около 120 мирных жителей. Оккупанты не пропускают гуманитарную помощь, принудительно департируют украинцев на территорию РФ и уничтожают город. Блокадный город на немыслимых силах защищают бойцы полка "Азов" и 36-1 бригады морской пехоты.

Читайте также: СБУ о задержании Медведчука: Под видом бойца ВСУ его хотели довезти до украинской границы

Отметим, что СБУ задержали кума Путина 12 апреля. ФСБ РФ планировали его вывезти в Приднестровье через Украину, а после - в Москву. Однако в Киевской области Медведчука поймали.

Ранее мы писали, что его жена, Оксана Марченко, находится в Москве. Из столицы страны-агрессора она вещала о "безвинности" своего пророссийского мужа, о "незаконном" задержании и якобы угрозах в свой адрес.