РФ в разы увеличила применение авиации - Минобороны

Вылет российской военной авиации увеличился в более, чем полтора раза в последнее время.

Российская сторона резко увеличила применение оперативно-тактической авиации. Об этом рассказал спикер Минобороны ВСУ Александр Мотузяник.

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По словам Мотузяника, оккупанты завершают подготовку к наступлению в восточной зоне. Однако враг не перестает наносить удары ракетами и бомбами по украинским объектам, а количество авиации вовсе увеличилось.

"Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Вместе с тем противник не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилась в более, чем в 1,5 раза," - подчеркнул спикер.

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Спикер МО ВСУ подчеркивает, что россияне готовятся к наступлению в восточной части Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также враг хочет обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

"На данный момент агрессор практически завершил перегруппирование войск для ведения наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений. Самые интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах. В Южно-Бугском враг закрепляется на занимаемых позициях и пытается установить полный контроль над населенным пунктом Александровка," - отметил Мотузяник.

Ранее мы писали, что перед Пасхой РФ может активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп. Замминистра МВД отмечает, что не стоит ложно думать, что если в определенной области нет боевых действий, то там невозможны террористические акты.