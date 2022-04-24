Россияне держат пленных украинцев в колониях общего режима РФ

Россияне разместили защитников Украины в двух колониях на юге России.

РФ держит украинских защитников в условиях, которые нарушают международные правила ведения войны и поведения с военнопленными. / t.me/CinCAFU

Российская сторона держит военнопленных Вооруженных сил Украины в двух колониях общего режима на юге РФ. Для этого расселили данные пенитенциарные учреждения. Об условиях украинских пленных рассказал журналист Роман Цымбалюк.

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Воины ВСУ, которые оказались в плену россиян, содержатся в обычных колониях в Ростовской области. Речь идет о колониях общего режима №1 в городе Зверево и №12 в Кменске-Шахтинском. К слову, город расположен рядом с границей с Украиной.

По словам Цымбалюка, полтора месяца назад РФ расселила постояльцев вышеупомянутых колоний. Однако часть заключенных все же осталась - для подсобных работ. Переквалификация тюрем в лагеря для военнопленных так и не произошла.

"Полтора месяца назад оттуда выселили постояльцев. Их перевезли в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены. А учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверевом теперь наполняются за счет захваченных на поле боя украинских солдат., которые охраняют сотрудники ФСИН, то есть российские тюремщики. Кроме них надзором занимается часть заключенных, оставленных на подсобных работах. Официального перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных — как этого требует международная ковенция — не было," - отметил Роман Цымбалюк.

Ранее мы писали, что глава МИД Австрии против вступления Украины в ЕС. По его словам, украинцам даже не нужно давать статус кандидата на членство. По его словам, нужно предлагать Украине другой путь, нежели полноправное членство.