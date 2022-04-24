Британия продолжит военную помощь Украине - МИД
Великобритания не остановится в помощи Украине, пока Россия не потерпит поражение, заявила глава МИД Британии Элизабет Трасс.
Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что ее страна не остановится в помощи Украине, пока Россия не потерпит поражение. Об этом Элизабет Трасс пишет в Twitter.
"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия делает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - сообщает министр.
Напомним, британский премьер считает, что военные действия могут затянуться на месяцы, поэтому необходимо усиливать санкции против России и военную помощь Украине.
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