Британия продолжит военную помощь Украине - МИД

Великобритания не остановится в помощи Украине, пока Россия не потерпит поражение, заявила глава МИД Британии Элизабет Трасс.

Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что ее страна не остановится в помощи Украине, пока Россия не потерпит поражение. Об этом Элизабет Трасс пишет в Twitter.

"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. Россия делает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - сообщает министр.

Напомним, британский премьер считает, что военные действия могут затянуться на месяцы, поэтому необходимо усиливать санкции против России и военную помощь Украине.