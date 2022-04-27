Зеленский и Путин могут встретиться на днях, - Минобороны Турции
Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой РФ Владимиром Путиным уже на днях. Об этом сообщает издание Anadolu.
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Так, глава Минобороны заявляет, что Анкара не только с наблюдает за войной России против Украины с тревогой, но и прилагает усилия, чтобы стороны преодолели проблемные ситуации.
По словам Акара, на российско-украинские переговоры на дипломатическом форуме на территории Анталии собрали вместе министров. Затем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно разговаривал как с Зеленским, так и с Путиным.
"Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что, возможно, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни", - подчеркнул министр.
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Он также отметил, что турецкая сторона будет и дальше вносить свой посреднический вклад, чтобы была предотвращена гуманитарная катастрофа, а в Украине прекратился огонь и боевые действия.
Напомним, вчера, 26 апреля, Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Основной темой была Украина.
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