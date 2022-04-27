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РФ дважды ударила фосфорными бомбами по Авдеевке - глава Донецкой ОВА

В следствии обстрела запрещенными снарядами произошло несколько пожаров.
РФ дважды ударила фосфорными бомбами по Авдеевке - глава Донецкой ОВА

Российские боевики дважды ударили по Авдеевке запрещенными фосфорными бомбами. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Губернатор отмечает, что вечером 26 апреля россияне ударили бомбами по району коксохимического завода. Сегодня утром они ударили по центру города. Как следствие - несколько возгораний в Авдеевке. 

Результат ударов россиян по Авдеевке. / t.me/pavlokyrylenko_donoda
Результат ударов россиян по Авдеевке. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Помимо сбрасывания запрещенных бомб, следом за вторым обстрелом рашисты нанесли авиационный удар и попали в многоэтажный дом. Минимум один раненый.

Результат ударов россиян по Авдеевке. / t.me/pavlokyrylenko_donoda
Результат ударов россиян по Авдеевке. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Результат ударов россиян по Авдеевке. / t.me/pavlokyrylenko_donoda
Результат ударов россиян по Авдеевке. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Результат ударов россиян по Авдеевке. / t.me/pavlokyrylenko_donoda
Результат ударов россиян по Авдеевке. / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Также Кириленко сообщил, что украинские защитники отбили попытку прорыва ВС РФ на Авдеевском направлении. ВСУ держат строй, а власть документирует все военные преступления россиян против украинского народа. 

Ранее мы писали, что Арестович допустил ввод украинских войск на территорию непризнанной "ПМР", если Молдова об этом попросит. За несколько дней в оккупированной регионе произошли несколько провокаций. Россия хочет обвинить во взрывах Украину. 

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