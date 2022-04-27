В Турции установили радары для обнаружения мин в море

Ранее у пролива Босфора были уже найдены три морских мины.

После того, как Турция обнаружила в своем морском пространстве три морских мины, военно-морские силы страны находятся в полной боевой готовности. Для того, чтобы контролировать безопасность судоходства через пролив Босфора, в стране приняли решение установить радары для обнаружения мин. Об этом сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар после встречи министров обороны в немецком Рамштайне. Об этом пишет CNN Türk.

Несмотря на готовность морских сил к военным "неожиданностям", Акар подчеркивает, проблем с морским движением нет.

"Сейчас мы внимательно следим за Босфором. Мы приняли дополнительные меры, чтобы контролировать вход и выход, не иметь никаких неожиданностей, установили радары обнаружения. На данный момент можно сказать, что проблем с морским трафиком через Босфор нет," - рассказал политик.

Чиновник отметил, что у Вооруженные силы Турции имеют передовые возможности в обезвреживании мин. У них есть достаточное количество элементов и оборудования чтобы обнаруживать и уничтожать вражеские снаряды.

Ранее мы писали, что россияне признают глобальные потери своей армии. Солдат ВС РФ рассказал другу-россиянину, что их армия потеряла 25,9 тысяч личного состава. Это даже больше, чем по ориентировочным потерям россиян согласно данным Генштаба ВСУ на 27 апреля - 22 400.