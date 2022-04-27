Мировой порядок рухнет, если агрессия сойдет России с рук – генерал США
Весь международный порядок безопасности, выстроенный после Второй мировой войны, окажется под угрозой, если Кремлю сойдет с рук вторжение в Украину. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью CNN.
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"Если все так оставить, если ответа на эту агрессию не будет, если России это сойдет с рук без особых издержек, то уйдет и так называемый международный порядок. И если это произойдет, то мы вступим в эпоху серьезно возросшей нестабильности", — сказал Милли.
Американский генерал подчеркнул, что международный порядок, существующий последние 78 лет, предотвратил войну великих держав. Но это стало возможным за счет отказа от агрессии против малых стран.
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"Вся эта концепция подчеркивает идею о том, что большие страны не будут проводить военную агрессию против меньших народов. Но это именно то, что здесь произошло, неспровоцированная военная агрессия России против меньшей нации", — заявил он.
Напомним, разведка США спасла авиацию Украины 24 февраля. Американцы продолжают снабжать Украину важной развединформацией.
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