Мировой порядок рухнет, если агрессия сойдет России с рук – генерал США

Мир после ВМВ жил по принципу, что большие страны не должны нападать на меньших соседей

Весь международный порядок безопасности, выстроенный после Второй мировой войны, окажется под угрозой, если Кремлю сойдет с рук вторжение в Украину. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью CNN.

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"Если все так оставить, если ответа на эту агрессию не будет, если России это сойдет с рук без особых издержек, то уйдет и так называемый международный порядок. И если это произойдет, то мы вступим в эпоху серьезно возросшей нестабильности", — сказал Милли.

Американский генерал подчеркнул, что международный порядок, существующий последние 78 лет, предотвратил войну великих держав. Но это стало возможным за счет отказа от агрессии против малых стран.

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"Вся эта концепция подчеркивает идею о том, что большие страны не будут проводить военную агрессию против меньших народов. Но это именно то, что здесь произошло, неспровоцированная военная агрессия России против меньшей нации", — заявил он.

Напомним, разведка США спасла авиацию Украины 24 февраля. Американцы продолжают снабжать Украину важной развединформацией.

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