Власти РФ решили выкупить АвтоВАЗ у Renault за 1 рубль

Крупнейший автопроизводитель России бесплатно перейдет в руки властей

Французская корпорация Renault продаст правительственным структурам РФ свои 68% акций концерна "АвтоВАЗ" за символическую сумму в 1 рубль. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли России.

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Новым владельцем главного российского автоконцерна станет правительственное предприятие НАМИ, которое занимается проектированием и производством российских легковых и грузовых автомобилей, в первую очередь лимузинов для высшего руководства страны. Кроме того, завод Renault в Москве, производящий автомобили под брендами Renault и Nissan, передадут правительству российской столицы.

Отмечается, что компания Renault в течение пяти-шести лет будет иметь выкупить предприятие обратно. Между тем, ни сама компания, ни правительство Франции, владеющее 15% акций Renault, пока не стали комментировать эту сделку.

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В Минторге РФ заявили, что Renault решила отдать свои активы в России из-за того, что компания больше не могла продолжать нормальную работу в России.

Между тем журналисты издания отмечают, что пока западные компании пытаются соблюдать введенные против России санкции, российские власти и приближенные к ним предприниматели стали скупать по бросовой цене самые "лакомые" активы. Это происходит на фоне угроз полной конфискации имущества компаний, соблюдающих санкции.

Напомним, у Байдена рассказали, почему не ввели санкции против жены Путина Кабаевой. Ранее СМИ распространяли тезис, мол это может усилить напряженность.

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