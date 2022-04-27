Война в цифрах: чаще всего гибнут боевики из бедных регионов РФ

Больше всего потерь среди российских силовых структур понесли войска "ВДВ".

Издание "Медиазона" изучили свыше 1700 сообщений о гибели российских военных в войне против Украине. Эта цифра уже больше названных "официальных" потерь Минобороны РФ. Однако даже российское медиа понимает - потери ВС РФ в разы больше. По данным Генштаба, по состоянию на 27 апреля - это 22 400 человек личного состава.

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"Медиазона" провела аналитику и сообщила о потерях россиян в цифрах.

Большинство погибших военных - жители бедных регионов. Самые высокие потери: в Дагестане и Бурятии. Издание отмечает, что смертность связана не только с демографией и низкими зарплатами, но и особым отношением к службе.

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Однако жителей Москвы и Санкт-Петербурга, где живет более 12% всего населения РФ, практически нет в сообщениях о потерях.

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ВС РФ потеряла в войне не менее 317 офицеров, треть из которых - майоры, подполковники и полковники. Огромные потери понесли считавшиеся "элитными" ВДВ, спецназ и морская пехота. Медиазона отмечает, наиболее публикаций о десантниках: погиб как минимум 351 ВДВ-шник.

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Также в анализе указан самый распространенный возраст убитых россиян. Это 21-23 года. Есть те, кому меньше 20 лет и 18-летние. Есть среди погибших и срочники, о которых Россия заявляет, что "их там нет".

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