"Новый уровень": Боевики уже мародерствуют внутри своей армии

Солдаты ВС РФ разворовывают собственную технику, а также раненых и убитых сослуживцев.

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват российских боевиков. В этот раз оккупант рассказал отцу о том, как они перешли на новый уровень мародерства - воровать у своих же.

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Россияне раскрадывают бронетехнику, а также оружие и боеприпасы у убитых или раненых сослуживцев.

"Тут есть спи*енный автоматик. Спи*дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало двухсотым и трехсотым. Оно остается у нас, его не забирают," - делится боевик.

Однако, чтобы точно не забрали, краденное закапывают, а потом за ней возвращаются. Русский отец оценил "предприимчивость" сына и попросил ему тоже "прикопать" несколько автоматов и пистолетов.

Также стало известно, что является самым популярным товаром среди мародеров РФ. Это дорогие устройства, как приборы ночного виденья и тепловизоры. А еще их легко вывезти, прикрепив на крышку БТР.

Однако иногда краденное пропадает. Рашист пожаловался, что во время ремонта БТР пропал спрятанный прибор ночного видения.

”БТР погнали на ремонт – в итоге, ночник ушел куда-то,” - делится россиянин, добавляя, что командиры утверждают о пропаже ”по дороге”.

Отец в ответ обвиняет командование в воровстве - воровстве и так краденного.

”Пи*дят твои командиры, бл*дь. Ясно-понятно: он полмиллиона стоит, чё б он не прое*ался. Конечно он прое*ался. Два таких ночничка, бл*дь, – и уже миллион,” - заявил родитель.

Ранее мы писали, что в Раде зарегистрировали проект лишения депутатского мандата пророссийских нардепов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного. Тем более двое из "списка" имеют врученные подозрения в совершении государственной измены.