В ВРУ зарегистрировали постановление на лишение мандата депутата Медведчука

Также в список изгнанных попали Тарас Козак, Вадим Рабинович и Александр Качный.

Народные депутаты Виталий Безгин, Юлия Клименко, Виктор Балога, Анна Бондарь, Ярослав Юрчишин, Михаил Лаба, Юрий Камельчук, Игорь Кривошеев, Андрей Клочко и Андрей Дунда зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "О потере депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины" (№ 7323). Об этом пишет "Интерфакс".

Инициатором выступил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда. Политик отмечает, что они хотят лишить депутатских мандатов пророссийских политиков, партийцев уже запрещенной "ОПЗЖ": Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного.

"Основная и самая главная цель постановления – прекратить действие депутатского мандата народным депутатам, долгое время поддерживающим идеологию "русского мира" и работавшим в интересах страны-агрессора. Довольно странно, когда народные депутаты, которые звали на нашу землю врага, до сих пор находятся в сессионном зале," - подчеркивает депутат.

Народные депутаты, согласно ст. 79 Конституции Украины, дают присягу на верность Украины. Однако пособники Кремля в Раде действовали против независимости Украины, чем нарушили присягу.

Также двое из "списка" имеют врученные подозрения в совершении государственной измены.

"Принятие соответствующего постановления приостановит деятельность пророссийских депутатов в украинском законодательном органе. Поддержка врага и продвижение интересов Москвы, совершающей геноцид украинцев, уничтожает нас как нацию – это преступление. А преступникам не место в сессионном зале," - заявил Дунда.

Ранее мы писали, что в Кремле не рассматривают обмен Медведчука на людей из Мариуполя. Кум Путина лично обратился в Москву, но там даже это не обсуждают.