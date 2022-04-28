В России разрешили воровать зерно в Украине

В Красноярском крае решили пополнить собственный фонд сельхоз-продукции за счет незаконных поставок с оккупированных территорий Украины.

На территории Красноярского края власти разрешили воровать зерно с части Херсонской области. Соответствующее решение было принято депутатами во время заседания законодательного собрания Красноярского края почти единогласно.

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Объяснили необходимость проведения таких мер тем, что в РФ из-за санкций наблюдается нехватка зерновых культур и овощей.

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", - сказано в пресс-релизе на сайте Законодательного собрания.

Владислав Зырянов, глава местного российского комитета, сообщил, что "такой опыт" можно смогут успешно реализовать коллеги из других регионов РФ.

"Несмотря на то, что логистика предполагает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов. После достижения всех целей военной "операции" РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль", - заявил он.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.