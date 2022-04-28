Лукашенко объявил о планах возродить СССР вместе с Путиным

Он утверждает, что может быть создано некое единое Союзное государство.

Глава Беларуси Александр Лукашенко объявил о планах возродить СССР вместе с российским главой Владимиром Путиным. Слова политика о том, какой формат может иметь новое образование, передают белорусские СМИ.

Читайте также: Британский министр сравнил Путина с раковой опухолью

Так, данное заявление Лукашенко сделал во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Он заявил, мол заинтересован в сотрудничестве региона с Беларусью.

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде", - говорит политик.

Читайте также: Мэр Николаева о настроениях в городе: любили Союз, но после вторжения все поменялось

В это же время он утверждает, мол "единое Союзное государство" будет состоять из суверенных независимых государств, приводя в пример Беларусь и Россию.

"К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, о планах Путина возродить СССР в Госдепе США заявляли еще в начале декабря. Однако сам Путин незадолго до полномасштабного вторжения в Украину подобную информацию отрицал.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.