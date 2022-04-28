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Лукашенко объявил о планах возродить СССР вместе с Путиным

Он утверждает, что может быть создано некое единое Союзное государство.
Лукашенко объявил о планах возродить СССР вместе с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин / EPA / UPG

Глава Беларуси Александр Лукашенко объявил о планах возродить СССР вместе с российским главой Владимиром Путиным. Слова политика о том, какой формат может иметь новое образование, передают белорусские СМИ.

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Так, данное заявление Лукашенко сделал во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Он заявил, мол заинтересован в сотрудничестве региона с Беларусью. 

"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде", - говорит политик. 

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В это же время он утверждает, мол "единое Союзное государство" будет состоять из суверенных независимых государств, приводя в пример Беларусь и Россию. 

"К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, о планах Путина возродить СССР в Госдепе США заявляли еще в начале декабря. Однако сам Путин незадолго до полномасштабного вторжения в Украину подобную информацию отрицал.

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