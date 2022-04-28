Британский министр сравнил Путина с раковой опухолью

Российский президент является этническим националистом и потенциально угрожает другим странам

Путин может вторгнуться в другие страны с русским меньшинством / EPA

Президент России Владимир Путин является этническим националистом, который стремится стать "раковой опухолью" Украины. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News.

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Так, на вопрос журналиста, может ли Путин расширить текущую войну за пределы Украины, британский министр ответил утвердительно. По его мнению, другие страны тоже находятся в зоне риска, поскольку российский президент является этническим националистом.

"Очевидно, что есть другие группы русскоязычных, которых он потенциально воспринимает так же, как воспринимали немцев нацисты во время Второй мировой войны – что эти люди якобы принадлежат им", - пояснил Уоллес.

В этом контексте британский военный министр упомянул Приднестровье, которое, по его мнению, Путин сейчас пытается втянуть в текущую войну.

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"Мы пока не знаем подробностей атак в Приднестровье, и кто за ними стоит, но если это была Россия, то это будет ее стратегической ошибкой", - подчеркнул Уоллес.

Отдельной проблемой британский министр считает стремление Путин объединить захваченные украинские земли в некое квазигосударственное образование и тем самым "просто стать раковой опухолью" Украины. Именно поэтому Запад должен помочь в Украине в отражении российской агрессии, считает Уоллес.

Напомним, войска РФ должны быть изгнаны из Крыма. Глава МИД Британии признала, что война в Украине может длиться "до пяти лет или даже до десятилетия".

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