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В НАТО сделали заявление о членстве Финляндии и Швеции

Обе страны в НАТО примут с распростертыми объятиями, если они пожелают вступить.
В НАТО сделали заявление о членстве Финляндии и Швеции
Иллюстративное фото / EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявку на членство в НАТО, их примут с распростертыми объятиями. Об этом сообщает The Guardian.

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В публикации отмечается, что Столтенберг выступил на совместном брифинге с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Брюсселе с соответствующим заявлением. В свою очередь Метсола рассказала, что на следующей неделе в Страсбурге будет проходить обсуждение очередных санкций против России.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.

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